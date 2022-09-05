انطلاق عملية أمنية مشتركة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين

2022/09/05 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية أمنية مشتركة في حاوي العظيم شرق مدينة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفوج الثالث التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحــشـد نفذ عملية أمنية مشتركة في حاوي العظيم شرق مدينة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أنه "شارك بالعملية قوة من الفوج الثالث بالحشد وقوة من اللواء 88 بالحشد والقوات الأمنية"، مبينة أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية والممرات المائية و المبازل الرئيسية و الفرعية و الاحراش".

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