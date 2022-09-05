اصدار اوامر بتعيين الوجبة الاولى للمفصولين السياسيين

2022/09/05 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إصدار اوامر بتعيين الوجبة الاولى للمفصولين السياسيين ضمن قانون الامن الغذائي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا الى توجيهات السيد وزير المالية وكالة السيد احسان عبد الجبار، اصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين الموافق 2022/9/5 وامر تعيين الوجبة الاولى من المفصولين السياسيين".

وأضاف أنه "وقع مدير عام الدائرة الادارية والمالية الاستاذ حسن سلمان المكوطر اوامر بتعيين 80 موظفاً كوجبة اولى من المفصولين السياسيين، وذلك استنادا الى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 بعد توفر التخصيص المالي".

واكد البيان على أن "الوزارة ماضية بتطبيق فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتعمل على اتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية لغرض اصدار وجبات لاحقة للمشمولين بالفصل السياسي بعد توفر التخصيص المالي لغرض تعيينهم".

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