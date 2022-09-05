العراق.. الحوار الوطني يخرج بـ6 توصيات

2022/09/05 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت نتائج اجتماع الرئاسات والقوى السياسية العراقية تتكشف، الاثنين، حيث أكد المجتمعون على "ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية".

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