مسلحون يغتالون عنصراً بالأمن الوطني ويصيبون ضابطين في ميسان

2022/09/05 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدرمطلع، اليوم الاثنين، باغتيال

عنصر بالامن الوطني وإصابة ضابطين

اثنين برصاص مسلحين قرب مطعم الطواحين

في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة نون الخبرية، إن

العناصر الأمنية كانوا قادم

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