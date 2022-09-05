استشهاد فلسطيني واعتقال 3 آخرين في جنوب جنين

2022/09/05 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب “19 عاماً”، متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في قباطية جنوب جنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية أن الشاب طاهر زكارنة أصيب برصاصة في الرأس، وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق، ما أدى إلى استشهاده بعد وصوله المستشفى.

فيما أفادت مصادر محلية، بأن شاباً آخر أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها قباطية، كما اعتقل ثلاثة آخرون.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ “وفا”، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدي مناصرة عقب مداهمة مكان عمله في مخبز.

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