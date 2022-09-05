بوادر مصالحة رونالدو مع زملائه وجمهور اليونايتد

2022/09/05 | 15:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

انتهت فترة عقد الصفقات للأندية خلال الميركاتو الصيفي في 1 من أيلول الحالي، دون تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا حسب رغبته، وكما أعلن اللاعب نفسه.

وبعد فترة عصيبة مرت على النادي واللاعب وزملائه والجمهور، من خلال تصرفاته وعدم اللعب بشكل جاد يحفظ به سمعته كأفضل لاعب في العالم، بدأ النادي يتعافى في الكثير من المسائل، منها موضوع بقاء كريستيانو مع الشياطين الحمر أو عدمه.

صحيفة “موندو تيبور تيفو” الإسبانية أشارت مساء أمس الأحد، 4 من أيلول، وعلى موقعها الرسمي، إلى ان البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى لمصالحة زملائه وجمهور النادي، بعد صيف متشنج أحبطت فيه رغبته في مغادرة أولد ترافورد، وهو موقف أكسبه العداء والانتقادات من زملائه والمشجعين معًا.

وأكدت صحيفة “موندو” هذا ما يمكن استنتاجه من الرسالة الأخيرة التي نشرها “الدون” على حسابه في “تويتر”، مع صورة اللاعبين وهم يحتفلون بأحد هدفي راشفورد في مرمى المدفعجية، مساء أمس الأحد، 4 من أيلول.

وجاء في تغريدة رونالدو، احسنتم يارفاق، وخاصة أنه الإنتصار الذي جاء بفضل جماهير النادي، “تعالو إلى الجحيم، إنه اليونايتد”، في إشارة إلى اللقب الذي يُعرف به لاعبي مانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، من هذه الرسالة يمكن القول، إن اللاعب البرتغالي قد تخلى بالفعل، عن أمل في تغيير المشهد.

وختمت صحيفة “موندو تيبور تيفو”، أن ريستيانو رونالدو يُفضل حاليًا التركيز على واقعه، والذي لا يتعدى الاستمرار في رفع وتيرة اللعب، خاصة وأن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس، برصيد تسع نقاط، في دوري البريميرليج، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر آرسنال.

بدأ مشوار البرتغالي كريستيانو رونالدو الكروي الاحترافي عام 2002- 2003 مع فريق سبورتينغ لشبونة، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في المرة الأولى خلال موسم 2003- 2004.

وبعد ذلك انتقل إلى ريال مدريد من موسم 2009- 2010 حتى موسم 2018- 2019، لينتقل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم عاد في الموسم 2021- 2022 إلى مانشستر يونايتد للمرة الثانية.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” للإحصائيات الرياضية، تبلغ القيمة السوقية للبرتغالي كريستيانو رونالدو 35 مليون يورو، انضم للشياطين الحمر بتاريخ 1 من آب 2021، وينتهي العقد بتاريخ 30 من حزيران.

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