عمليات الجزيرة توضح عبر (بغداد اليوم) حقيقة منع دخول الدواجن واللحوم الى الانبار

2022/09/05 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

اوضح قائد عمليات الجزيرة، اللواء كثير عبد الرحمن، اليوم الاثنين، صحة المعلومات المتداولة عن منع دخول واستيراد الدواجن واللحوم الى محافظة الانبار.

وقال عبد الرحمن، لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لوجود توجيهات من قبل القيادة بمنع دخول واستيراد الدواجن واللحوم الى محافظة الانبار"، مبيناً أن "هذه الاجراءات تدخل في اطار الاحترازات الامنية وتفتيش الشاحنات الداخلة الى المحافظة لمنع تهريب السلاح او دخوله والمواد التالفة الى مدن واقضية المحافظة.

واكد اللواء كثير عبد الرحمن، أن "قيادة العمليات مستمرة في تسهيل دخول المواد الغذائية كافة ومنها الدواجن الى محافظة الانبار"، داعيا في الوقت نفسه مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الى "توخي الدقة واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي اجراه الشيخ عبد الله الجغيفي، أحد وجهاء عشائر الانبار، مع وكالتنا للإستعلام حول الأمر، مبينا ان "قيادة عمليات الجزيرة تؤكد على ان دخول المواد الغذائية يجري بسلاسة عالية وبالتعاون مع القوات الامنية في المحافظة، إلا من بعض الاجراءات التدقيقية للشاحنات التي تروم دخول محافظة الانبار".

وفي وقت سابق، كشف مصدر امني مطلع، عن صدور اوامر من قيادة عمليات الجزيرة بمنع دخول واستيراد عدد من منتجات الدواجن واللحوم الى المناطق الغربية في محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات الجزيرة أصدرت توجيهات بمنع دخول واستيراد منتجات الدواجن واللحوم الى المناطق الغربية باجراءات تعسفية دون معرفة الأسباب".

وتابع، أن "هذا التوجيه ادى الى ارتفاع اسعار منتوجات البيض والدجاج"، مؤكدا أن "هناك موجة استياء لدى المواطنين واصحاب المحال التجارية إزاء هذه الاجراءات".

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