الأعرجي يعزّي باستشهاد أحد ضبّاط جهاز الأمن الوطني

2022/09/05 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعقدَّم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، التعازي باستشهاد أحد ضبَّاط جهاز الأمن الوطني.وقال الأعرجي في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعزِّي أبطال جهاز الأمن الوطني باستشهاد العميد قاسم داود أثناء تأدية الواجب".وأضاف، أن "اِلتحاقه بقافلة الشهداء سيعزِّز من إصرار الجهاز على مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة العصابات الإجرامية وتجَّار المخدرات".





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