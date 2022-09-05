2022/09/05 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة مشتركة من الجيش والحشد تعثر على أربع مضافات لداعش شمال غرب راوه..



صور المركز الخبري الوطني.

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