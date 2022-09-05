الخليفي وأنييلي.. المنافسة الشرسة الآن

2022/09/05 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتقل المنافسة الشرسة بين رئيسي ناديي باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، القطري ناصر الخليفي وأندريا أنييلي تواليا، إلى أرضية الملعب عندما يلتقيان، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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