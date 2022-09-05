2022/09/05 | 15:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا الحوار الوطني، الاثنين، لتشكيل فريق فني من مختلف التيارات، لوضع خارطة طريق نحو...

ظهرت المقالة جلسة الاثنين للحوار غاب عنها الصدريون و زيدان..



هل يمكن خارطة طريق للانتخابات بدون التيار؟ أولاً على المسلة.

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