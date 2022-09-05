2022/09/05 | 15:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذرت شركة “غوغل” ملايين المستخدمين لنظام أندرويد من “رسالة مشؤومة”، يجب الانتباه إليها لتجنب...

ظهرت المقالة غوغل تحذر مستخدمي أجهزة أندرويد من الرسالة المشؤومة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تحذر مستخدمي أجهزة أندرويد من الرسالة المشؤومة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تحذر مستخدمي أجهزة أندرويد من الرسالة المشؤومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).