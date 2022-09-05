السلطات العراقية تعتقل ضابطاً كبيراً متلبساً بتلقي رشوة جنوبي البلاد

2022/09/05 | 15:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل جهود التصدي لآفة الفساد الذي كبّد البلاد خسائر مالية ضخمة (علي يوسف/فرانس برس)

أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الإثنين، اعتقال ضابط كبير في جهاز الأمن الوطني، متلبساً بتلقي رشوة، خلال كمين تم إعداده مسبقاً له في محافظة ميسان، 350 كيلو متراً جنوبي البلاد، وذلك في أحدث إعلان تتبناه الحكومة حيال ملف التصدي لآفة الفساد الذي كبّد البلاد خسائر مالية ضخمة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وذكر بيان لهيئة النزاهة العراقية، التي تتولى مهام مكافحة جرائم الفساد وتمتلك أذرعاً تنفيذية وقضائية مخولة دستورياً، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، نفّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبناء على معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير جهاز الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين، إذ طلب منه مبلغاً من المال؛ لقاء تسليمهم إحدى السيارات نوع (بيك أب)، التي تمَّ ضبطها من قبل قوات الأمن".

وأضاف أنَّها "ألَفت فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان، للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت على الموافقات الأصوليَّة بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصِّ بغية ضبطه، وتمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، خلال تسليم مبلغ الرشوة البالغ (7500) دولارٍ، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".

وتابع: "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختص الذي قَرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات".

ودعت الهيئة "المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك"، مشيرة إلى "حث رئيسها القاضي علاء جواد الساعدي على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة".

مسؤول أمني في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، أكد لـ"العربي الجديد"، أن الضابط المعتقل برتبة عميد، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني بصفة مدير عام الجهاز في المحافظة، المسؤول عن عدة مهام داخل محافظة ميسان إلى جانب جهاز المخابرات والشرطة.



مؤكداً أن الكمين الذي تم نصبه للضابط جاء بعد شكوى تقدم بها مواطن حول تعرضه للابتزاز.



مطالباً المواطنين بـ"التواصل مع الهيئة عبر الخطوط الساخنة المجانية مع محافظة تامة على هوية وسرية المعلومات"، وفقاً لقوله.

ونشر مدونون مقاطع مصورة للحظة اعتقال الضابط داخل مكتبه من قبل قوة أمنية خاصة واستخراج المبلغ المالي الذي تقاضاه رشوة من أحد المواطنين.

🔺 رشوة 10 آلاف دولار توقع مدير الأمن الوطني في ميسان ويتم القاء القبض عليه وتم ضبطها في مكتبه pic.twitter.com/k4hBjj3hQV

— Abdulateef Alhajwel (@Alhajwel1) September 5, 2022

ويأتي الإعلان الجديد للهيئة بعد أيام من كشفها عن القيام بـ15 عملية قبض واستقدام بحق مسؤولين من ذوي الدرجات العليا، خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وذكر بيان للهيئة أن "عملياتها ونشاطاتها والنتائج المتحققة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، تمثلت في 45 عملية ضبط، و15 متهماً تم ضبطهم بالجرم المشهود، و15 أمر قبض واستقدام بالأوامر القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا".

وأضاف البيان أن "أحكام الإدانة القضائية خلال يوليو/تموز الماضي بلغت 90 حُكْمَاً، فيما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 131 مداناً، أما ملفات تسلّم الهاربين والأموال المهربة فقد بلغت 58 ملفاً".

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