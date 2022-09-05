ليز تراس تفوز بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة للحكومة البريطانية

2022/09/05 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز

تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب

المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة

الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس

جونسون.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية 57

في المئة من

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