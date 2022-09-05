النزاهة تكشف تفاصيل اعتقال مدير امن ميسان وتدعو المواطنين للتعاون (فيديو)

2022/09/05 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الاثنين، عن تفاصيل عملية

الإيقاع بمدير امن محافظة ميسان،

متلبساً بالجرم المشهود، مشيرة إلى أنه

"ابتزَّ مواطنين وساومهم"، فيما دعت

للإبلاغ عن حالات "المساومة والابتزا

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