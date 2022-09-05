2022/09/05 | 15:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجددت الهيئة دعوتها المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف تفاصيل اعتقال ضابط كبير بميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف تفاصيل اعتقال ضابط كبير بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).