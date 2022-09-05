ملتقى العشاق وأيقونة الأفلام الرومانسية بمصر..ما سر هذه الحديقة؟

2022/09/05 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعيد مصور مصري ذكريات الماضي باستكشاف حديقة الأسماك، التي يتجاوز عمرها القرن ونصف قرن، والتي ارتبطت بأجواء الحب والرومنسية وشهدت على أفلام رومانسية خالدة من تاريخ السينما المصرية.

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