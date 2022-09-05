ليز تراس رئيسة للحكومة البريطانية الجديدة

2022/09/05 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان بعد تصويت مفتوح لنحو مئتي الف عضو في الحزب المحافظ.جرى اختيار ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للحكومة البريطانية الجديدة .في مواجهة وزير المال السابق ريشي سوناك.وبذلك، اصبحت تراس (47 عاما) التي ظلت وفية حتى النهاية لبوريس جونسون حين سجلت استقالات بالعشرات من السلطة […]

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