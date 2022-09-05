2022/09/05 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرية التفويض الإلهي في الحكم قيس الدباغ منذ قديم الازل آبان حكم سومر وأكد واشور وبابل تم اختراع وسيلة التفويض الإلهي بالحكم حتى المسلة الرائعة لحمورابي وكذلك اور نمو اعتمدت أن هذه الشرائع تسلمها الملوك والاباطرة من الإله الذي يسكن السماء وصوروا ذلك في منحوتات ومسلات وعلقت في أماكن العبادة ليضفوا على هذا التفويض القدسية […]

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