قوة أمنية تقتحم بلدية مركز محافظة الديوانية بحثاً عن مطلوب خطير

2022/09/05 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بأن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اقتحمت مديرية بلدية مركز المحافظة، بحثاً عن مطلوب وصفه بـ”الخطير”.

وذكر المصدر، ان “القوة اقتحمت المديرية من أجل اعتقال (كفاح الگريطي) المقلب بأبو درع الديوانية”.

وبيّن المصدر، ان “الواجب الأمني تكلل بالفشل بعد هروب الگريطي من البوابة الخلفية لدائرة البلدية”.

وتابع المصدر، ان “الگريطي هو قيادي مطرود من التيار الصدري ويتحرك في الساحة باسم جيش المهدي، ومتهم بأخذ مشاريع من البلدية عنوة”.

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