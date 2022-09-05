هاري كين لم يوافق على عروض التجديد وبايرن ميونخ يرفض الاستسلام معه

2022/09/05 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرفض مسؤولو بايرن ميونخ الإستسلام في سباق التعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وزعمت العديد من التقارير بأن بايرن ميونخ حاول ضم كين خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

وينتهي عقد كين مع السبيرز في صيف 2024، ولم يوافق على عروض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مسؤولي بايرن طلبوا من كين تأجيل التوقيع على عقد جديد مع توتنهام، لتسهيل نقله إلى “أليانز أرينا”.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بايرن يخطط لحسم الصفقة في الصيف المقبل، قبل عام واحد من انتهاء عقد كين مع السبيرز.

وعلق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على هذه الأنباء لشبكة، قائلًا “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك”.

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