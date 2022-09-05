الأعرجي ينعى ضابطاً كبيراً فارق الحياة ويعزّي أبطال جهاز الأمن الوطني بالإستشهاد

2022/09/05 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ضابطاً كبيراً فارق الحياة أثناء تنفيذ الواجب في محافظة ميسان.

وكتب الأعرجي في تدوينة تابعها “خبر برس” (واخ) اليوم، “نعزي ابطال جهاز الامن الوطني باستشهاد العميد قاسم داود اثناء تأدية الواجب”.

وأضاف “ان التحاقه بقافلة الشهداء سيعزز من إصرار الجهاز على مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة العصابات الاجرامية وتجار المخدرات”.

وختم بالقول “الرحمة للشهيد الغالي والتحية لأبطال جهاز الأمن الوطني العراقي”.

وصباح اليوم الإثنين، أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابط ومنتسب بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين قتلوا منتسبا أمنيا وأصابوا ضابطين اثنين بالقرب من مطعم الطواحين في ميسان”.



وبين أن “الضابطين منسوبين لجهاز الأمن الوطني”.

وفي الأثناء أفاد المصدر بأن “ضابطاً برتبة عميد فارق الحياة متأثرا بجروحه”.

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