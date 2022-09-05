شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط الأمن الوطني - عاجل

2022/09/05 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط الأمن الوطني

مقتل مواطنين إثنين احدهما ضابط وإصابة اخر من سكنة بغداد بحادث جنائي في ميسانوعن تفاصيل الحادثة ، قالت مديرية شرطة محافظة ميسان في بيان: بتاريخ اليوم الإثنين 5-9-2022 ، تعرض ضابط برتبة عميد مع مواطنين إثنين يسكنون جميعهم العاصمة بغداد الى حادث جنائي ، أثناء سلوكهم طريق (عمارة-بصرة) يستقلون عجلة نوع (بيك اب) ، وذلك بعد تعرض العجلة لإطلاق نار مباشر من اشخاص مجهولين ، مما ادى الى مقتل الضابط المنسوب الى جهاز الامن الوطني في بغداد مع مقتل مواطن واصابة الشخص الثالث بجروح .

واضاف البيان ، انه وفور وقوع الحادثة وجه قائد شرطة ميسان اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) بتشكيل فريق عمل مختص والتوجه فوراً لموقع الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على الشخص المصاب لغرض التحقيق والتعمق بالتفاصيل والكشف على العجلة التي يستقلونها .وأكمل البيان ، ان المعلومات الاولية اشارت الى وقوع الحادث بسبب الحصول على الأموال ، حيث كان المجني عليه (العميد) ينوي شراء عجلة من محافظة البصرة ، ويحمل مبلغاً من المال أثناء سفره ، والذي عُثر عليه داخل العجلة ، وكما ورد في إفادة الشخص المصاب .

واختتم البيان ، ان اجهزة الامن المختصة وبإشراف قائد شرطة ميسان تواصل العمل واجراء التحري والتحقيق لكشف ملابسات الجريمة ، وسنوافيكم باخر المستجدات .شرطة محافظة ميسان

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