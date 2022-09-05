تدمير 4 مضافات لداعش غربي العراق

2022/09/05 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تدمير أربع مضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار، غربي العراق.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي بالاشتراك مع الجيش، نفذ عملية أمنية لتأمين شمال غرب راوه في الانبار"، مبينة أن "قوة من اللواء 57 بالحشد بالاشتراك مع الجيش عثرت على 4 مضافات قديمة تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة المذكورة".

وأشارت إلى "تدمير المضافات بشكل كامل فيما أُحرِقت الأشغال في الوادي لمنع استخدامها للتخفي".

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