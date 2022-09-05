2022/09/05 | 16:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان: ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل اليوم يعمل في بغداد ومعلومات أولية عن دافع الجريمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/05 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان: ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل اليوم يعمل في بغداد ومعلومات أولية عن دافع الجريمة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان: ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل اليوم يعمل في بغداد ومعلومات أولية عن دافع الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).