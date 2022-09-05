2022/09/05 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع كشفت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، تفاصيل استشهاد ضابط بالأمن الوطني بحادث جنائي في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتاريخ اليوم الإثنين 5-9-2022، تعرض ضابط برتبة عميد مع مواطنين اثنين يسكنون جميعهم العاصمة بغداد الى حادث جنائي، أثناء سلوكهم طريق (عمارة- بصرة) يستقلون عجلة نوع (بيك اب)، وذلك بعد تعرض العجلة لإطلاق نار مباشر من اشخاص مجهولين، مما أدى الى استشهاد الضابط المنسوب الى جهاز الامن الوطني في بغداد مع استشهاد مواطن واصابة الشخص الثالث بجروح".وأضاف البيان، أنه "وفور وقوع الحادثة وجه قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي بتشكيل فريق عمل مختص والتوجه فوراً لموقع الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على الشخص المصاب لغرض التحقيق والتعمق بالتفاصيل والكشف على العجلة التي يستقلونها".وأكمل البيان، أن "المعلومات الاولية أشارت الى وقوع الحادث بسبب الحصول على الأموال، حيث كان المجني عليه (العميد) ينوي شراء عجلة من محافظة البصرة، ويحمل مبلغاً من المال أثناء سفره، والذي عُثر عليه داخل العجلة، وكما ورد في إفادة الشخص المصاب".واختتم البيان، بأن "اجهزة الامن المختصة وبإشراف قائد شرطة ميسان تواصل العمل واجراء التحري والتحقيق لكشف ملابسات الجريمة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تكشف تفاصيل استشهاد ضابط بالأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تكشف تفاصيل استشهاد ضابط بالأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).