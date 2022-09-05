2022/09/05 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل اليوم يعمل في بغداد..شرطة ميسان تكشف معلومات أولية عن دافع الجريمة المركز الخبري الوطني.

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