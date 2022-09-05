2022/09/05 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عنوان فعالية "آبل" المرتقبة في 7 سبتمبر الحالي، الشائعات بشأن "آيفون 14" الجديد، وذلك لأن الشعار المكون من كلمتين (Far out) الذي يعني "غير تقليدي أو طليعي"، والمكتوب على صورة تظهر شعار الشركة مشكلا من نجوم، يعني أن الهاتف سيكون متطورا أكثر عن السابق.

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