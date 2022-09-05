شرطة ميسان تعد اغتيال

2022/09/05 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الإثنين، إن الهجوم الذي اودى بحياة

مسؤول قسم مكافحة المخدرات العميد "قاسم

داود" كان حادثاً جنائياً.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "ضابطاً برتبة

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