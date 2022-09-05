ناشطون يتحدثون عن اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء

2022/09/05 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل

الاجتماعي معلومات تفيد باختفاء نحو 60

مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة

الخضراء التي شهدتها العاصمة بغداد

الأسبوع الماضي.

وكتب المدون والناشط ياسر الجبوري، أن

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