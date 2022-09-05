2022/09/05 | 16:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد..المسلة – متابعة –...

ظهرت المقالة الجيل الجديد: مؤسسات الإقليم بعد تشرين الثاني تعد غير شرعية أولاً على المسلة.

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