إيران: ننتظر إجابة الطرف الأمريكي على مقترحات الاتفاق النووي

2022/09/05 | 16:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت إيران، الاثنين 09/05/2022، أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت...

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