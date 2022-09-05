التعليم تفتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات

2022/09/05 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إطلاق التقديم الى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2023/2022.وقالت الوزارة في بيان، إنه “التزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين ضمن هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2021/2020 و2022/2021 ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية الأساسية”.

وأشارت إلى أن “القبول ضمن هذه القناة في تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز يكون للطلبة من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي وأن الحد الأدنى للقبول في هذا التخصص (92%)”.

وبينت الوزارة، أن “التقديم الى هذه القناة يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/4 عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة فيما تتولى الجامعات المعنية إجراء الاختبار الخاص والترشيح للطلبة المتقدمين ضمن التوقيتات المعتمدة وإدخال البيانات المطلوبة عبر بوابة الدراسات”.

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