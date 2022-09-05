2022/09/05 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، مع السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية، فيما أعرب عن أمله بحل النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.وقال مكتب نائب رئيس البرلمان، في بيان، إن عبد الله “استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له من طاقم السفارة، وجرى بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آخر تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية والدعوة إلى التهدئة والحوار بين أطراف العملية السياسية”..

وأكد عبدالله، أن “العراق يحرص على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بغداد وموسكو لاسيما هناك مشتركات ومصالح اقتصادية وروابط ثقافية وتاريخية بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله بحل النزاع وانتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية”.

من جانبه، أشار كوتراشيف إلى أن “روسيا شعباً وحكومة تدعم استقرار العراق وتتمنى أن تستمر الحوارات والتفاهمات بين القوى والأحزاب الوطنية والشركاء في العملية السياسية، ومساندة المساعي والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في عموم البلاد والعودة إلى طاولة الحوار لحل المشاكل والأزمات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعرب لموسكو عن أملها بحل النزاع وإنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعرب لموسكو عن أملها بحل النزاع وإنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).