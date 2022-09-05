2022/09/05 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، الاثنين، بوجود "احتمال كبير" لقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأمريكية في قناة "الجزيرة"، بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين في مايو/أيار الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يرجح مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص جنوده: نأسف.. لم نقصد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يرجح مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص جنوده: نأسف.. لم نقصد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).