2022/09/05 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة 3 منسبين في الجيش العراقي؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت الفرقة الثامنة في اللواء 45 التابع للجيش العراقي في اطراف قضاء داقوق بمنطقة وادي شاي في كركوك".وبين، أن "الحادث أسفر عن اصابة 3 منتسبين برضوض خفيفة دون جروح خطيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 منتسبين بانفجار في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 3 منتسبين بانفجار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).