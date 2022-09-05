إيران تتعرض لزلزال بقوة 5,4 درجات على مقياس ريختر

2022/09/05 | 17:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مدينة فين التابعة لمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن “الزلزال وقع في الساعة 13:44:55 من ظهر اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي في مدينة فين التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد”.

ووقع الزلزال على بعد 42 كم من بندرعباس، و32 كم من مدينة فين، و35 كم من مدينة قلعة قاضي و42 كم من مدينة تخت، فيما لم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال.

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