2022/09/05 | 17:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لموانئ العراق المهندس فرحان الفرطوسي أن عام 2023 سيكون عام التحول في الموانئ الى الرقمنة الالكترونية 100%.

وقال الفرطوسي في بيان، أن “الشركة ماضية في تنفيذ قرار 90 لعام 2020 المتعلق بتنفيذ ساحة الترحيب الكبرى بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع”، لافتا الى أن “المرحلة الاولى منها ستكون 500 الف متر مربع وسيتم ادخالها العمل خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف ان “هذا المشروع يتزامن مع التحول الالكتروني الذي يعد نقطة التحول في عمل الموانئ”، مبينا انه “سيتم توفير منصة متكاملة لكل الجهات العاملة من الكمارك والمنافذ الحدودية والجهات الساندة الاخرى ومنها الصحية والزراعية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ العراقية: العام المقبل سيشهد تحول في الموانئ الى الرقمنة الإلكترونية 100%) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ العراقية: العام المقبل سيشهد تحول في الموانئ الى الرقمنة الإلكترونية 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).