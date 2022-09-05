عبد الله وكوتراشيف يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد وموسكو

2022/09/05 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، السبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عبد الله استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم، كوتراشيف والوفد المرافق له من طاقم السفارة، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آخر تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية والدعوة إلى التهدئة والحوار بين أطراف العملية السياسية".وأشار عبد الله، بحسب البيان إلى أن "العراق يحرص على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بغداد وموسكو، سيما هناك مشتركات ومصالح اقتصادية وروابط ثقافية وتاريخية بين البلدين الصديقين". وأعرب نائب رئيس مجلس النواب عن أمله بحل النزاع وانتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وسببت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الأساسية.من جانبه أشار كوتراشيف إلى أن "روسيا شعباً وحكومة تدعم استقرار العراق وتتمنى أن تستمر الحوارات والتفاهمات بين القوى والأحزاب الوطنية والشركاء في العملية السياسية، ومساندة المساعي والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في عموم البلاد والعودة إلى طاولة الحوار لحل المشاكل والأزمات".





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