توقعات بالإطاحة بقيادات أمن الخضراء واستبدال الخطط بسبب تقرير مرتقب

2022/09/05 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن وصول التقرير الخاص بالتحقيق بملف إحداث الخضراء وتطويقها من قبل انصار التيار الصدري الى مراحل متقدمة، مبينا ان التقرير سيطيح بقيادات امنية مهمة بسبب اخفاضها.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "لم تصدر اي قرارات إعفاء تعديل في منظومة الامن داخل المنطقة الخضراء بعد الإحداث الأخيرة".

وأضاف، ان "التحقيقات في احداث الخضراء مستمرة وبوتيرة عالية وتم الانتهاء من محاور معقدة ومهمة"، متوقعا"الإعلان النهائي عن التقرير خلال الايام المقبلة".

واشار الى ان "التقرير قد يؤدي الى قرارات عدة من بينها إعفاء او اجراء تغيرات في منظومة امن الخضراء ولكن من المبكر التكهن بالامر لان نتائجه ليست كاملة".

ولفت الى انه" لم يصدر اي قرارات في إخلاء اي مقر امني للحشد او غيره من التشكيلات الرسمية الموجودة في الخضراء".

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