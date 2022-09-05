بالوثيقة.. منع دخول السيارات ذات الأحمال الثقيلة الى ناحية باحدى المحافظات

2022/09/05 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

منعت مديرية ناحية جلولاء في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، دخول السيارات ذات الأحمال الثقيلة إلى الناحية.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "مديرية مديرية ناحية جلولاء منعت دخول السيارات ذات الأحمال الثقيلة الى اكبر ناحية محررة بديالى".

أدناه نص الوثيقة:

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