2022/09/05 | 17:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط: نسبة إنجاز "مجمع الكرابلة" في الأنبار صفر منذ 2013 وهناك خطة لإكماله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/05 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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