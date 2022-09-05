تدمير 4 مضافات لداعش غربي العراق (صور)

2022/09/05 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الاثنين، تدمير أربع مضافات تابعة

لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة

الانبار، غربي العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الحشد الشعبي بالاشتراك مع

الجيش،

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