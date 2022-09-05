أوبك+ توافق على خفض صغير لإنتاج النفط

2022/09/05 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا،

اليوم الاثنين، على خفض طفيف في إنتاج

النفط لدعم الأسعار التي تراجعت بفعل

مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وسيقوم منتجو النفط بتخفيض الإنتاج

بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، وهو م

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