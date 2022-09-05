التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات

2022/09/05 | 17:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلبة المشمولين ضمن هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية.

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