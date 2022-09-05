بايدن وترامب يشهران سيفيهما

2022/09/05 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحدث منذ الحرب الأهلية (1861-1865) أن حذّر رئيس أميركي مواطنيه من أن البلاد تواجه خطرا وجوديا تمثله شريحة أخرى من المواطنين وليس عدوا خارجيا

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