2022/09/05 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد الأزهر الشريف في أول رد على أزمة “أجر الرضاعة” للأم مقابل رضاعة أطفالها، أن “العلاقة الزوجية علاقة سكن تكاملية، تقوم على المودة والمسامحة، وحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل”.وأوضح مركز الأزهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزهر يرد على أزمة “أجرا الرضاعة”: عُرف ملزم كالشرط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزهر يرد على أزمة “أجرا الرضاعة”: عُرف ملزم كالشرط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزهر يرد على أزمة “أجرا الرضاعة”: عُرف ملزم كالشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).