2022/09/05 | 17:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -M1o1VWLp7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يمثل الشارع الصدري بعد اعتزال السيد الصدر؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من يمثل الشارع الصدري بعد اعتزال السيد الصدر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).