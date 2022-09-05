2022/09/05 | 17:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم #كوردستان يتخذ الإجراءات اللازمة لاستقبال زوار الأربعينية القادمين من #إيران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HDyyOCzT2z8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم #كوردستان يتخذ الإجراءات اللازمة لاستقبال زوار الأربعينية القادمين من #إيران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقليم #كوردستان يتخذ الإجراءات اللازمة لاستقبال زوار الأربعينية القادمين من #إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).