جلسة الحوار العراقي تفضي لتشكيل فريق فني يمهد لانتخابات مبكرة والصدر يدعو أنصاره لمواصلة

2022/09/05 | 17:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت اليوم الاثنين الجلسة الثانية للحوار الوطني في العراق بالاتفاق على تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة مختلف وجهات النظر، بغية الوصول لانتخابات مبكرة.

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